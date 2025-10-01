Firefox abrirá los enlaces de las apps junto a la pestaña en uso

Firefox abrirá los enlaces procedentes de aplicaciones como una nueva pestaña junto a la pestaña actualmente en uso, una novedad que requiere que este navegador esté configurado para que se abra por defecto.

Mozilla está trabajando en un cambio en la gestión de los enlaces que se abren desde una aplicación, como un servicio de correo electrónico o de mensajería, para facilitar su identificación en navegadores que tienen abiertas muchas pestañas.

En concreto, trabaja en una nueva opción de configuración para las pestañas en Firefox, que permitirá que los enlaces se abran justo al lado de la pestaña activa, como informan en Windows Report.

Esta opción busca resolver un problema para los usuarios que tienen muchas pestañas abiertas en el navegador, ya que actualmente el enlace procedente de una aplicación se abre al final de todas las pestañas, siendo la más ubicada a la derecha.

Para que funcione, además de activarse desde la configuración de pestañas, requiere que Firefox esté establecido como navegador por defecto, pues de lo contrario los enlaces se abrirán en otro navegado.