Fallos de seguridad detectados por la IA causan problemas en webs de todo el mundo

La inteligencia artificial ha descubierto fallos de seguridad en PHP, un lenguaje de programación que se utiliza en el 70% de los sitios web en internet, lo que ha llevado a gobiernos y empresas de todo el mundo a cortar el servicio para protegerse.

- ¿Qué es PHP y para qué se utiliza?

Creado a principios de la década de 1990, PHP es un lenguaje de programación informática que hace funcionar aproximadamente el 70% de las páginas web del mundo.

A diferencia de una web estática, que siempre envía la misma página a todos los usuarios, el sitio PHP se considera “dinámico”.

Esto significa que genera su contenido consultando una base de datos, comprobando si el usuario ha iniciado sesión, mostrando información personalizada o actualizando el contenido en tiempo real.

Es “la columna vertebral de la web”, según la empresa de ciberseguridad Wiz Research, que afirma haber utilizado la IA para detectar vulnerabilidades ocultas en PHP desde hace más de diez años.

PHP se utiliza en plataformas de creación de sitios web, como WordPress, Drupal o PrestaShop.

Los fallos descubiertos podrían permitir a los piratas informáticos acceder a un gran número de estas webs, desde tiendas online hasta servicios públicos.

Por eso muchos de ellos se han desconectado de forma preventiva.

- ¿Cómo detectó la IA los fallos?

Wiz y otros grupos utilizaron modelos de IA de última generación, como los de los gigantes estadounidenses OpenAI y Google, para sacar a la luz los puntos débiles de PHP en agosto.

Este hallazgo se mantuvo en secreto hasta que se desarrolló una solución.

OpenAI habla de “una nueva etapa, en la que la IA puede detectar fallos de seguridad con un impacto a escala de internet”.

Al margen de Wiz, la empresa de ciberseguridad Calif descubrió los fallos durante una auditoría del código PHP financiada por OpenAI.

“El problema con herramientas como la IA es que, en el momento en que toda la información se hace pública, la gente puede convertirla en un arma con extrema rapidez”, declara a la AFP Steve Kerrison, profesor de ciberseguridad en el campus de Singapur de la Universidad James Cook.

“Por eso todo el mundo actúa con tanta urgencia para abordar el problema”, añade.

- ¿Se han pirateado algunas webs?

“Que las páginas web estén fuera de línea no significa necesariamente que hayan sido pirateadas. Puede tratarse de una medida responsable para proteger los sistemas mientras se aplican las actualizaciones de seguridad”, explica Dimitrios Salampasis, de la Universidad Tecnológica de Swinburne, en Australia.

Según la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, los fallos descubiertos “a menudo ofrecen acceso directo al sistema de archivos o a la base de datos del servidor”, lo que potencialmente permite a un pirata informático tomar el control de dichos servidores sin siquiera necesidad de introducir una contraseña.

Hasta ahora “los investigadores en seguridad han constatado que nadie lleva a cabo ataques de forma activa”, precisa Salampasis.

Las grandes instituciones, desde organismos gubernamentales hasta medios de comunicación, deberían ser capaces de corregir sus sitios web con relativa rapidez, pero otros podrían seguir siendo vulnerables.

“Algunos sitios web, sistemas y personas no tendrán ni la más mínima idea de lo que pasa y permanecerán en la ignorancia durante días, semanas o incluso meses”, advierte Kerrison.

Esto podría incluir blogs u otros sitios web gestionados por particulares que podrían utilizarse para propagar virus, spam o contenido malicioso.

- ¿Habrá más consecuencias?

La naturaleza compleja de los sistemas en línea, que usan interfaces de terceros, hace que algunos fallos puedan persistir incluso después de que se haya resuelto el problema.

Si estas interfaces de terceros utilizan PHP, aunque se haya corregido el problema “sigues siendo vulnerable”, subraya Rahat Masood, profesor de ciberseguridad en la Universidad de Nueva Gales del Sur, en Sídney.

Unas medidas de ciberseguridad sólidas deben incluir varias capas de defensa, recuerda Kerrison.