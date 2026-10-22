El sistema de verificación de X falló en identificar información electoral falsa en EEUU, según un estudio

El sistema de verificación colaborativa utilizado por X, la plataforma de Elon Musk, no logró identificar la mayoría de las afirmaciones falsas relacionadas con las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos, indicó un estudio publicado el miércoles.

Entre ellas hay algunas promovidas por el propio magnate, propietario de la red social.

Las Notas de la Comunidad, como se le conoce al sistema y que permiten a los usuarios añadir comentarios con contexto o correcciones a publicaciones, fueron introducidas por X a finales de 2022.

Pero los investigadores han cuestionado reiteradamente su eficacia para combatir la desinformación.

NewsGuard, un organismo de vigilancia estadounidense que califica la credibilidad de sitios de noticias e información, identificó decenas de publicaciones en X que difundían afirmaciones falsas relacionadas con las elecciones del 3 de noviembre, incluidas acusaciones infundadas de fraude electoral.

Solo 13 de esas publicaciones fueron etiquetadas con Notas de la Comunidad.

"El programa de verificación colaborativa de X no consiguió señalar el 93,1% de las afirmaciones falsas relacionadas con las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos", afirmó NewsGuard.

"Las publicaciones no corregidas en X han generado millones de interacciones en vísperas de las elecciones", agregó.

Entre las falsedades se incluía una publicación de una comentarista conservadora que aseguraba que Nueva York y California habían declarado ilegal que los votantes mostraran —y que los funcionarios solicitaran— su identificación de votante. No existe ninguna norma de ese tipo en ninguno de estos bastiones demócratas.

Musk ha promovido frecuentemente este sistema, calificándolo de "increíble" y afirmando que todos los usuarios, incluido él mismo, están sujetos a ser corregidos mediante este modelo colaborativo.

NewsGuard, sin embargo, señaló que Musk, que tiene 241,5 millones de seguidores en X, ha difundido al menos cuatro afirmaciones falsas relacionadas con las elecciones de mitad de mandato, ninguna de las cuales tenía una nota.

X no respondió a la solicitud de comentarios de la AFP.

Los estudios muestran que este sistema puede servir para desmentir algunas falsedades, como la desinformación sobre vacunas, pero los investigadores han advertido desde hace tiempo que funciona mejor en temas sobre los que existe un amplio consenso.

Algunos también han advertido que los usuarios pueden estar motivados por creencias partidistas para atacar a adversarios políticos.

Las plataformas tecnológicas ven cada vez más el modelo impulsado por la comunidad como una alternativa a la verificación profesional de datos.