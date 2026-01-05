El nuevo Snapdragon X2 Plus ofrece en el día a día eficiencia, rendimiento y potencia de IA para multitarea y agentes

Qualcomm ha ampliado la familia de procesadores Snapdragon X con Snapdragon X2 Plus, un nuevo chip para ordenadores con Windows 11 y Copilot, a los ofrece un rendimiento más potente y una NPU de 80 TOPS para la IA, la multitarea y los agentes.

Tras la presentación en septiembre de los procesadores Snapdragon X2 Elite y X2 Elite Extreme, para ordenadores Windows 11 de última generación y más potentes, la firma de semiconductores ha anunciado en el marco de CES 2026 Snapdragon X2 Plus, con el que pretende redefinir lo que significa el rendimiento en la informática del día a día.

Se trata de un procesador para PC de uso cotidiano, fabricado con un proceso de 3nm, más eficiente, y equipado con una CPU Qualcomm Oryon de tercera generación, que mejora el rendimiento por núcleo en un 35 por ciento, y se presenta en dos variantes: con diez núcleos a 4,0GHz o con seis euros a 4,0GHz.

También mejoran en un 78 por ciento la velocidad de la NPU Hexagon, que impulsa las funciones de inteligencia artificial y la multitarea, y que ofrece un procesamiento de IA de 80 TOPS en ordenadores Copilot+, habilitando también los agentes de IA.

Los gráficos también reciben un impulso con esta incorporación de la familia Snapdragon X, ya que ofrece soporte para hasta tres monitores 4K y la tecnología Direct 12.2 Ultimate, y admite configuraciones de memoria LPDDR5X de hasta 128GB y un ancho de banda de hasta 152Gbs.

En conectividad, tiene soporte para WiFi7, redes 5G y bluetooth 5.4, refuerza la seguridad con la tecnología Snapdragon Guardian, que permite la gestión de los dispositivos de manera remota para la resolución de problemas y habilita funciones como el bloqueo o el borrado o su monitorización.

Según ha informado Qualcomm, los ordenadores equipados con Snapdragon X2 Plus, portátiles de distintos factores de forma, llegarán al mercado en la primera mitad de 2026.