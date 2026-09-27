El nuevo jefe de Google DeepMind avanza que Gemini 4 llegará mucho antes de finales de año

Google tiene previsto lanzar su próximo modelo de inteligencia artificial (IA) insignia Gemini 4 próximamente, que llegará antes de que termine este año 2026 y marcará un nuevo enfoque para Google DeepMind, basado en acelerar el ritmo de desarrollo y desplegar nuevas iteraciones de sus modelos de forma más rápida.

El nuevo vicepresidente sénior de Google DeepMind, Koray Kavukcuoglu, que ha tomado el relevo tras la reciente salida de Demis Hassabi en agosto, ha declarado en su primera aparición pública, que Gemini 4 está en su fase final de refinamiento y que la tecnológica está preparando su lanzamiento “mucho antes” de finales de año.

“Nuestra intención es, lo antes posible, publicar un resultado temprano tras la formación porque veamos los resultados y estamos entusiasmados”, ha manifestado en una entrevista con The Information. De esta forma, el lanzamiento sigue una nueva estrategia de Google que, según ha explicado Kavukcuoglu, se basa en lanzar la primera versión de Gemini 4 en cuanto esté lista e ir desplegando las nuevas iteraciones a continuación.

Así, junto con el cambio de dirección de Google DeepMind, el gigante tecnológico pretende llevar a cabo una hoja de ruta en la que los lanzamientos de IA se lleven a cabo de forma más fluida basándose en “iteraciones rápidas”.

Desde noviembre de 2025, con el lanzamiento de Gemini 3, la tecnológica no ha lanzado ningún otro modelo insignia, y se ha centrado en la estrategia de lanzar modelos Flash enfocados en la velocidad que van acorde con ofrecer una IA que responda rápidamente a las consultas del usuario, ya sea en el propio sistema Android, en Google Maps o en el amplio repertorio de aplicaciones, plataformas y dispositivos con el que cuenta.

Así, lanzó Gemini 3.5 Flash en mayo, Gemini 3.6 Flash en julio y 3.7 Flash y 3.8 Flash como las últimas iteraciones del laboratorio de IA, que ya está dispuesto para el lanzamiento de su nuevo modelo insignia, mientras Anthropic y OpenAI lanzaron recientemente al mercado a Opus 5.5 y GPT-6 Astra, respectivamente.

En lo que respecta a la carrera por los modelos frontera, preguntado por si estaba preocupado por quedarse atrás ante empresas rivales del sector, Kavukcuoglu aseguró que “es una certeza” que Google va a estar siempre “en la frontera”.