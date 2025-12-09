El líder australiano defiende la restricción de los menores en las redes sociales

Los adolescentes australianos pronto se verán libres del "interminable" scroll en internet, afirmó el martes el primer ministro Anthony Albanese, en vísperas de la entrada en vigor de la prohibición de menores en redes sociales.

A partir de medianoche, plataformas como Facebook y TikTok deberán remover a sus usuarios australianos de menos de 16 años, bajo la pena de fuertes multas.

Australia es el primer país en adoptar una restricción de ese tipo en el mundo.

Albanese hizo un último intento por convencer a cientos de miles de adolescentes australianos de que la polémica ley los beneficiará.

"A partir del 10 de diciembre, si tienes menos de 16 años no podrás tener cuenta en redes sociales", declaró el primer ministro en un mensaje en video.

"Ustedes sabrán mejor que nadie lo que es crecer con algoritmos, feeds interminables y la presión que viene con eso", indicó.

"Por eso tomamos esta medida para apoyarlos".

Muchos jóvenes australianos temen que las restricciones los priven de las conexiones que necesitan.

Pero Albanese sostuvo que, al acercarse las vacaciones veraniegas, es hora de que los adolescentes se desliguen de sus teléfonos.

"Aprovechen al máximo las vacaciones escolares que se acercan en lugar de pasarlas haciendo scroll en sus teléfonos", expresó.

"Comiencen un deporte nuevo, aprendan un instrumento nuevo o lean aquel libro que ha estado desde hace tiempo en su estante", dijo Albanese a los jóvenes. "Y muy importante, pasen tiempo de calidad con sus amigos y familia, cara a cara".

Las empresas de redes sociales se exponen a multas de 49,5 millones de dólares australianos (32 millones de dólares estadounidenses) si no toman "medidas razonables" para cumplir con la ley.