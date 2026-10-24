El grupo ciberdelincuente Lazarus usa IA y falsos empleos para espiar a empresas, advierte Kaspersky

La firma de ciberseguridad Kaspersky alertó sobre la “Operación FlashHole”, una sofisticada campaña de ciberespionaje atribuida al reconocido grupo hacker Lazarus. Esta táctica combina perfiles profesionales falsos, imágenes creadas con inteligencia artificial (IA) y técnicas avanzadas de cifrado para infiltrarse en sistemas corporativos y robar información.

Aunque la operación, detectada desde julio de 2025, se ha concentrado principalmente en organizaciones de Asia, los investigadores del Equipo Global de Investigación y Análisis de Kaspersky (GReAT) advirtieron que estas herramientas representan un riesgo directo para América Latina, una región donde el grupo criminal ya registra antecedentes de ciberataques.

Perfiles con IA y fallo en software legítimo

Para enganchar a sus víctimas, los atacantes crean portafolios web y hojas de vida de supuestos aspirantes a empleos utilizando fotos generadas por IA y enlaces personalizados vía correo electrónico (spear-phishing).

Sin embargo, el hallazgo más crítico de la investigación revela que el ingreso a estos sitios web fraudulentos activa una vulnerabilidad en CrossWeb EX, un software de seguridad y autenticación común en Asia, permitiendo instalar programas maliciosos de ciberespionaje sin levantar sospechas.

Criptografía avanzada y plataformas populares

En esta campaña, Lazarus ha desplegado nuevas herramientas bautizadas como TouchHub y ClientHub, las cuales utilizan plataformas legítimas como Dropbox para ocultar el flujo de datos robados.

Además, los ciberdelincuentes incorporaron criptografía poscuántica para cifrar la comunicación con sus servidores. Esta tecnología, diseñada originalmente para resistir ataques de futuras computadoras cuánticas, está siendo empleada por el grupo para blindar su malware y dificultar el análisis por parte de los expertos en seguridad.

Frente a la constante evolución de estas amenazas, los especialistas recomiendan a las empresas verificar la autenticidad de perfiles o enlaces inesperados, mantener los sistemas actualizados y monitorear el uso de servicios en la nube.