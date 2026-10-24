Fallece Griselda López, destacada periodista, escritora y docente panameña

La periodista, escritora y docente panameña Griselda López falleció a los 88 años, dejando un importante legado en el periodismo nacional, la literatura y la formación de nuevas generaciones de comunicadores.

A lo largo de su trayectoria profesional, López ocupó cargos de relevancia en los medios de comunicación y en el ámbito académico. Fue directora de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Panamá, donde también se desempeñó como profesora de Comunicación Social, contribuyendo a la preparación de futuros profesionales de la comunicación.

Asimismo, dirigió Radio y Televisión Educativa y fue fundadora y directora de Canal Once, desde donde impulsó iniciativas vinculadas con la educación y la comunicación en el país.

López era licenciada en Filosofía, Letras y Educación, con especialidad en Periodismo, y realizó estudios superiores en Comunicación Social en Ciudad de México. Su formación académica respaldó una carrera dedicada tanto al ejercicio periodístico como a la enseñanza y la producción literaria.

En el ámbito de las letras, publicó cuentos y artículos en revistas nacionales e internacionales. También fue codirectora de la revista El Pez Original, integrante del equipo de redacción de la revista Imagen y coordinadora del Consejo Editorial de la Fundación Omar Torrijos Herrera.

Además, ejerció como columnista en diversos periódicos panameños, entre ellos El Matutino, donde continuó compartiendo sus opiniones y aportes sobre distintos temas de interés.