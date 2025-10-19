El empuje de los ‘bots’ reduce el tráfico humano a las páginas de Wikipedia un 8%

El tráfico humano a las páginas de Wikipedia se ha reducido sobre un 8 por ciento en los últimos meses en favor del tráfico de bots, un cambio que refleja el impulso de la inteligencia artificial generativa y los cambios que promueve en la búsqueda online.

Fundación Wikimedia compartió a principios de año un cambio en el tráfico, con picos de demanda elevados que identificaron con los ‘bots’ que recogen sus contenidos con el fin de alimentar los modelos de IA y los nuevos motores de búsqueda impulsados por esta tecnología.

Se trata de un cambio de tendencia que ha llevado a la función a actualizar sus sistemas de detección de tráfico, sobre todo a media que los ‘bots’ se han vuelto más sofisticados precisamente para eludir las medidas de detección.

El análisis de los datos ha permitido a Wikimedia identificar desde abril un descenso en las visitas a las páginas de Wikipedia hechas por humanos, que estiman en un 8 por ciento respecto del mismo periodo en 2024.

Aseguran que estos cambios “no son inesperados”, debido a los cambios que rodean a la búsqueda en internet, ya no solo por la implementación de servicios basados en IA generativa, como el modo IA de Google o los ‘chatbots’ como ChatGPT, sino también porque las generaciones más jóvenes recurren más a las redes sociales que a la web abierta.

Si bien ven positivo que los modelos y los nuevos servicios que usan la IA generativa se nutran del conocimiento de Wikipedia, porque es una forma nueva de llegar a las personas, creen que “los LLM, los chatbots de IA, los motores de búsqueda y las plataformas sociales que utilizan el contenido de Wikipedia deben fomentar el acceso a Wikipedia para que el conocimiento gratuito, del que dependen tantas personas y plataformas, pueda seguir fluyendo de forma sostenible”, como han expresado en su blog oficial.

“Wikipedia es el único sitio web de su tamaño con estándares de verificabilidad, neutralidad y transparencia que impulsa la información en internet, y sigue siendo esencial para las necesidades diarias de información de las personas de maneras invisibles”, defienden.

ADAPTARSE A LAS TENDENCIAS

Lejos de ver la IA como una amenaza, Fundación Wikimedia ya ha adoptado algunas medidas para adaptarse a las nuevas tendencias. Así, están trabajando en nuevas políticas, marcos de atribución y capacidades técnicas para que terceros puedan accedan y reutilizar responsablemente el contenido de Wikipedia a gran escala.

También han incorporado dos nuevos equipos de lectores para que aporten nuevas ideas y adaptado su editor para que los voluntarios de la comunidad puedan editar Wikipedia desde el móvil. Y con proyecto Future Audiences buscan llevar el conocimiento gratuito de esta enciclopedia en línea a las redes sociales.