El beneficio de Alibaba cae un 18%

El gigante tecnológico chino Alibaba anunció el miércoles una caída del 18% en su beneficio neto durante su último ejercicio fiscal, debido a la caída de la demanda en el país y a sus grandes inversiones en inteligencia artificial.

La compañía que gestiona algunas de las mayores plataformas de comercio electrónico de China ha visto caer su actividad por las guerras de precios y el consumo débil en la segunda economía mundial.

Al mismo tiempo la empresa, con sede en Hangzhou, está invirtiendo decenas de miles de millones de dólares en inteligencia artificial. Su modelo de código abierto Qwen es conocido en todo el mundo.

En el año fiscal que terminó el 31 de marzo, Alibaba registró un beneficio neto de 105.900 millones de yuanes (15.600 millones de dólares), según un comunicado enviado a la bolsa de Hong Kong, frente a los 129.500 millones del ejercicio anterior.

Durante el último trimestre fiscal, los ingresos crecieron un 3% interanual hasta los 243.400 millones de yuanes, según el comunicado.

“Las inversiones de Alibaba en inteligencia artificial han pasado de la incubación a la comercialización a gran escala”, indicó el consejero delegado, Eddie Wu, citado en el comunicado.

Según la prensa Alibaba, junto a Tencent, otro gigante tecnológico chino, estarían a punto de invertir en la prometedora empresa de inteligencia artificial DeepSeek, que en abril lanzó un nuevo modelo.