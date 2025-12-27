El año 2025 en el espacio ha estado marcado por la llegada del cometa interestelar 3I/Atlas al Sistema Solar, el lanzamiento de los satélites SpainSat NG I y II de Hisdesat o el incremento del presupuesto de la Agencia Espacial Europea (ESA).

El 2025 comenzó con el lanzamiento en enero del satélite SpainSat NG I, que proporciona comunicaciones seguras a las Fuerzas Armadas españolas, desde Cabo Cañaveral (Florida) por la empresa de Elon Musk, Space X.

Seis meses después, el Ministerio de Defensa anunciaba que el satélite SpainSat NG I concluía su total entrada en servicio y revelaba al antiguo Xtar-EUR, que contaba con más de 20 años en órbita.

Posteriormente fue el turno del lanzamiento del SpainSat NG II el 24 de octubre, con el que España completaba el proyecto espacial "más ambicioso de su historia", también desde Cabo Cañaveral.

Con el lanzamiento del SpainSat NG II se completa la constelación del Programa Spainsat NG, considerado “el proyecto espacial más ambicioso de la historia de España, tanto por su complejidad tecnológica como por el nivel de participación de la industria nacional”.

Los SpainSat NG I y II son los satélites más avanzados de comunicaciones seguras de Europa y se sitúan entre los más innovadores del mundo.

Está previsto que en la primavera de 2026 presten servicio conjuntamente a las Fuerzas Armadas españolas, organizaciones internacionales como la Comisión Europea en el programa GOVSATCOM, o la OTAN, y a otros Gobiernos de países aliados.

Los satélites gemelos darán servicio a dos terceras partes de la Tierra, desde Estados Unidos hasta Singapur, situando a España a la vanguardia mundial del desarrollo e innovación en el ámbito espacial.