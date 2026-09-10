Dinamarca quiere prohibir los celulares en las escuelas

El gobierno danés, que prohibirá el uso de las redes sociales a los menores de 15 años, quiere vetar también la presencia de teléfonos móviles en escuelas y centros de educación secundaria, anunció este jueves la primera ministra.

“Este gobierno propone una prohibición total de los celulares”, declaró Mette Frederiksen durante una rueda de prensa.

La prohibición se aplicará tanto en las aulas como en los patios de recreo, precisó.

Afectará a los alumnos desde primero de primaria hasta el final de la educación secundaria.

El anuncio llegó poco después de que se conociera el último informe internacional PISA, según el cual los resultados de los jóvenes daneses se desploman.

Con una puntuación de 478, Dinamarca se sitúa justo por debajo de la media europea, de 482 puntos.

“Los resultados en lectura, matemáticas y ciencias son los peores jamás registrados”, reaccionó el ministro de Educación, Magnus Heunicke, tras conocerse los resultados el martes.

“Estoy convencida de que los resultados están estrechamente relacionados con el hecho de que, en Dinamarca, tenemos una de las infancias más conectadas”, afirmó por su parte la jefa de gobierno.

“Los adultos hemos permitido que los niños y los jóvenes pasen demasiadas horas al día frente a una pantalla”, lamentó Frederiksen.

Su anterior gobierno ya había estudiado legislar sobre esta cuestión, pero el proyecto, que nunca llegó a debatirse en el Parlamento, simplemente contemplaba obligar a los consejos escolares a establecer normas para convertir sus centros en espacios libres de celulares.