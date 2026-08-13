Demandan a Trump por vender el acceso preferencial a sus publicaciones de Truth Social

Dos grupos de medios estadounidenses demandaron este miércoles al presidente Donald Trump por su decisión de cobrar por el acceso anticipado a sus publicaciones en Truth Social, que a menudo mueven los mercados bursátiles.

La demanda, presentada en Nueva York por The Intercept y Freedom of the Press Foundation, sostiene que el esquema es "extraordinario, corrupto e inconstitucional".

La decisión de Trump de cobrar por el acceso anticipado a sus publicaciones en Truth Social genera preocupación tras un año y medio de una administración que ha visto un enriquecimiento sin precedentes del presidente estadounidense y su familia.

La empresa matriz de Truth Social informó el lunes que sumó clientes por ese servicio.

Gran parte de lo que publica Trump en Truth Social son memes generados con inteligencia artificial e insultos a sus adversarios políticos.

Pero Trump también utiliza la plataforma para anunciar grandes noticias, que van desde novedades sobre la guerra en Irán hasta aranceles comerciales, todo lo cual puede hacer que los valores de mercado se desplomen o se disparen al instante.

El medio Axios informó que las tarifas de suscripción mensual para el acceso anticipado oscilan entre 60.000 y 100.000 dólares.