Consolida posición como líder en calidad y fiabilidad de smartphones plegables

Reafirmando su compromiso con la innovación y el desarrollo tecnológico, HONOR se destaca como una marca líder en tecnologías de inteligencia artificial (IA), resistencia, cuidado visual, tecnologías de cámara a nivel de hardware y algoritmos de IA de mejoramiento de imagen y batería.

El gigante chino informa que destinó el 11.5% de sus ingresos por ventas globales a investigación y desarrollo (I+D), durante el 2023, una proporción que supera a la media de la industrial. “Esto se ve reflejado en los saltos en innovación que han tenido los diferentes dispositivos de la marca, particularmente en las Magic y HONOR Series, entre generaciones”, destacan.

Esta inversión no solo subraya el compromiso de HONOR con la tecnología de alta calidad y la fiabilidad, sino que también refleja su dedicación a la mejora continua de sus productos y servicios, asegurando que estén centrados en el ser humano.

”Existen muchas maneras de diseñar un producto, pero lo más importante es desarrollar productos centrados en el ser humano. Primero, debemos pensar en cómo podemos resolver los problemas de las personas, esa es la clave. Además, un smartphone plegable siempre debe ofrecer una experiencia diferente al abrirlo y usarlo, generando emociones únicas para los usuarios. En segundo lugar, debemos acompañar a las personas a ser más eficientes al usar el dispositivo, lo cual es crucial. Y tercero, el valor emocional y personal que el dispositivo proporciona es fundamental. Por esto, sumando a la IA, podemos ofrecer funciones totalmente personalizadas e intuitivas. Esto es lo que realmente marca la diferencia”, comentó Fang Fei, President of Product Line, HONOR Device Co., Ltd., frente a la primera comitiva de periodistas y creadores de contenido de América Latina en visitar los centros de investigación y desarrollo de esta marca global icónica de tecnología.”

HONOR reafirma su posición como marca global y en ser la líder en fiabilidad trabajando con proveedores y socios globales, tales como Google, Microsoft, Qualcomm y más para presentar diferencias claras en funcionalidad de sus cámaras, pantallas, arquitectura e incluso software, además de adherirse a estándares estrictos que están por encima del promedio de la industria. La empresa insiste en construir la calidad en el proceso, estableciendo más de 600 estándares de calidad que abarcan todos los aspectos del diseño, desarrollo, materiales y fabricación de productos. De esta forma, la experta en I+D, explica, “nuestro compromiso con la calidad es inquebrantable. Por eso, hemos implementado más de 600 estándares de calidad en cada etapa del desarrollo de productos para asegurar que nuestros dispositivos no solo cumplan, sino que superen las expectativas de los consumidores”.

Además, cabe destacar que el Parque Industrial de Manufactura Inteligente de HONOR, la primera fábrica autofinanciada de la marca, refleja este compromiso de ser la líder global en fiabilidad calidad de los dispositivos plegables con un 85% de la producción automatizada, de la cual más del 40% fue desarrollada por el propio equipo de Investigación y Desarrollo de HONOR. Todo con el objetivo de hacer más eficiente la operación, pero también llevar las pruebas de calidad al siguiente nivel de la industria a nivel global.

”En HONOR, estamos a la vanguardia del desarrollo de IA a nivel de plataforma desde el lanzamiento de la HONOR Magic Series. Nuestra ventaja radica en cómo integramos IA generativa tanto en el software como en la arquitectura del hardware. Lo cual optimiza la eficiencia del modelo y define el futuro de nuestros dispositivos plegables, incorporando innovaciones en diseño arquitectónico y memoria de alto rendimiento directamente en el dispositivo”, explica Fang Fei.

Esto se ve reflejado en que HONOR, como marca líder global, es pionera en una arquitectura de IA de cuatro capas que proporciona una experiencia inteligente holística y fluida. En la primera capa en la conectividad multiplataforma y multidispositivo que permite a diferentes sistemas operativos tomar decisiones utilizando IA, logrando así una conexión y compartición de servicios sin interrupciones entre dispositivos. En la segunda capa encontramos la IA a nivel de plataforma con el objetivo de reconstruir el sistema operativo de un solo dispositivo.