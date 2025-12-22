$!¿Cómo evitar el fraude digital en compras navideñas?

<span class="mln_uppercase_mln">ml |</span> Para tener compras digitales seguras, verifique siempre la URL: compre solo en sitios oficiales, asegurándose de que la dirección web comience con ‘https: //’, evite enlaces sospechosos por mensajes, correos o redes no verificadas, use métodos de pago seguros: prefiera tarjetas virtuales o plataformas reconocidas. <span class="mln_uppercase_mln">Además, desactive el almacenamiento automático de datos bancarios, analice bien los correos electrónicos, busque errores de redacción, direcciones sospechosas o dominios falsos, evite escanear códigos QR dudosos, nunca entregue datos innecesarios, desconfíe de ofertas demasiado buenas, mantenga su dispositivo actualizado y con antivirus activo.</span>