Tecnología

¿Cómo aplicar a una de las 10 mil becas gratuitas de Talent Up Panamá?

Según explicaron en la cuenta oficial de Instagram del Ministerio de Economía y Finanzas, esta iniciativa forma parte de la apuesta por preparar el talento que impulsará a Panamá como un referente tecnológico, logístico y de servicios

¿Cómo aplicar a una de las 10 mil becas gratuitas de Talent Up Panamá?
Generada con IA | Un grupo de personas se capacita en inteligencia artificial y ciberseguridad.
¿Cómo aplicar a una de las 10 mil becas gratuitas de Talent Up Panamá?
¿Cómo aplicar a una de las 10 mil becas gratuitas de Talent Up Panamá?
Generada con IA | Un robot usando inteligencia artificial.
Zulema Emanuel
31 de julio de 2026

Los interesados en obtener una de las 10,000 becas gratuitas de Talent Up Panamá ya pueden iniciar su proceso de inscripción a través del portal Panamá Conecta, según explicaron en la cuenta de Instagram del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

En este sitio deberán registrarse, completar un formulario con su información personal, académica y profesional, y adjuntar documentos como la cédula, hoja de vida y diploma o constancia de estudios. Una vez enviada la solicitud, el sistema emitirá un número de trámite y un correo de confirmación.

El programa, anunciado por el presidente José Raúl Mulino, ofrece formación en inteligencia artificial, análisis de datos, computación en la nube y ciberseguridad, gracias a una alianza entre el Gobierno, Google, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP). “Estamos ofreciendo 10 mil becas en el Talent Up Panamá, en alianza con Google, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Universidad Tecnológica de Panamá, para la formación en inteligencia artificial, análisis de datos, computación en la nube y ciberseguridad”, afirmó el mandatario.

Las becas están dirigidas a estudiantes, emprendedores, trabajadores, servidores públicos y personas en búsqueda de empleo. Además de las áreas tecnológicas, los participantes podrán desarrollar competencias relacionadas con logística, comercio exterior, fintech, turismo inteligente, gobierno digital y agroindustria digital.

Las 10,000 becas se distribuirán en 4,000 para trabajadores y MiPYMES, 1,000 para servidores públicos, 3,000 para estudiantes universitarios y 2,000 para personas en búsqueda de empleo.

$!¿Cómo aplicar a una de las 10 mil becas gratuitas de Talent Up Panamá?

La inteligencia artificial nos da esa capacidad de transformar todos los sectores del país competitivos a través de la educación. El presidente anunció hoy que nos está apoyando con 100 millones de balboas para la estrategia nacional de microelectrónica y semiconductores.

Oportunidades en Senacyt

ml | Además de las 10 mil becas que están disponibles con Talent Up Panamá, la Senacyt también cuenta con nuevas convocatorias públicas de becas para estudios superiores en inteligencia artificial, semiconductores y microelectrónica, disponibles hasta octubre de este año. Se trata de la Maestría Alineada a la Estrategia de Inteligencia Artificial y Maestrías o doctorados en semiconductores, ambas opciones fueron habilitadas ayer y los interesados pueden consultar todos los requisitos y llenar el formulario en www.senacyt.gob.pa.

Las personas que pueden participar son: estudiantes, emprendedores, trabajadores y personas en búsqueda de empleo.
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