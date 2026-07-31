$!¿Cómo aplicar a una de las 10 mil becas gratuitas de Talent Up Panamá?

Los interesados en obtener una de las 10,000 becas gratuitas de Talent Up Panamá ya pueden iniciar su proceso de inscripción a través del portal Panamá Conecta, según explicaron en la cuenta de Instagram del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

En este sitio deberán registrarse, completar un formulario con su información personal, académica y profesional, y adjuntar documentos como la cédula, hoja de vida y diploma o constancia de estudios. Una vez enviada la solicitud, el sistema emitirá un número de trámite y un correo de confirmación.

El programa, anunciado por el presidente José Raúl Mulino, ofrece formación en inteligencia artificial, análisis de datos, computación en la nube y ciberseguridad, gracias a una alianza entre el Gobierno, Google, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP). “Estamos ofreciendo 10 mil becas en el Talent Up Panamá, en alianza con Google, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Universidad Tecnológica de Panamá, para la formación en inteligencia artificial, análisis de datos, computación en la nube y ciberseguridad”, afirmó el mandatario.

Las becas están dirigidas a estudiantes, emprendedores, trabajadores, servidores públicos y personas en búsqueda de empleo. Además de las áreas tecnológicas, los participantes podrán desarrollar competencias relacionadas con logística, comercio exterior, fintech, turismo inteligente, gobierno digital y agroindustria digital.

Las 10,000 becas se distribuirán en 4,000 para trabajadores y MiPYMES, 1,000 para servidores públicos, 3,000 para estudiantes universitarios y 2,000 para personas en búsqueda de empleo.