$!¿Cómo aplicar a una de las 10 mil becas gratuitas de Talent Up Panamá?

<span class="mln_uppercase_mln">ml |</span> Además de las 10 mil becas que están disponibles con Talent Up Panamá, la Senacyt también cuenta con nuevas convocatorias públicas de becas para estudios superiores en inteligencia artificial, semiconductores y microelectrónica, disponibles hasta octubre de este año. Se trata de la Maestría Alineada a la Estrategia de Inteligencia Artificial y Maestrías o doctorados en semiconductores, ambas opciones fueron habilitadas ayer y los interesados pueden consultar todos los requisitos y llenar el formulario en www.senacyt.gob.pa.