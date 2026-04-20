Clair Obscur: Expedition 33 se lleva el premio al mejor videojuego en los BAFTA Games Awards 2026

Clair Obscur: Expedition 33 se ha coronado como el mejor videojuego en los BAFTA Games Awards 2026, celebrados este viernes, donde se ha llevado en total tres galardones, empatando con Dispatch.

Clair Obscur: Expedition 33 continúa arrasando en la temporada de premios, en la que ya se alzó como mejor videjuego del año en The Game Awards, celebrado el pasado mes de diciembre, donde fue el título más premiado también, con nueve galardones en total.

En esta ocasión, el título de Sandfall Interactive y Kepler Interactive se ha alzado con el premio BAFTA a mejor videojuego, superando a Arc Riders, Blue Prince, Dispatch, Ghost of Yotei e Indiana Jones y el Gran Círculo.

Clair Obscur: Expedition 33 se ha llevado también los galardones en las categorías de mejor debut de un juego y mejor interpretación protagonista gracias al papel de Jennifer English.

Otro de los grandes ganadores de la noche fue Dispatch, que empató con Clair Obscur: Expedition 33 con tres galardones obtenidos. La aventura de superhéroes se llevó los premios en las categorías de mejor animación, mejor sonido y mejor interpretación en papel secundario gracias a la actuación de Jeffrey Wright.

Destaca también Ghost of Yotei, con dos galardones en las categorías de mejor música y trayectoria técnica; y el videojuego finlandés Ilkka Paannen se llevó el BAFTA de Honor.

En cuanto al resto de ganadores de los BAFTA Games Awards 2026, Death Stranding 2: On the beach, se llevó el premio a mejor trayectoria artística; Atomfall, a mejor videojuego británico; No Man’s Sky, a mejor evolución; Lego Party! ,a mejor juego familiar; Despelote, en la categoría de “mejor juego más allá del entretenimiento”; Blue Prince, en mejor diseño de juego; Arc Rider, como mejor juego multijugador; Kingdom Come: Deliverance II, a mejor narrativa; y South of Midnight, en la categoría de “nueva propiedad intelectual”.