Ciudad de Panamá recibe el premio a la Innovación Iberoamericana

La Ciudad de Panamá recibió el Premio a la Innovación Iberoamericana 2026, otorgado por la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI), gracias a “Empleo 3.0”, una propuesta tecnológica desarrollada por la Alcaldía de Panamá.

En el certamen participaron al menos 30 iniciativas que fueron evaluadas por un jurado compuesto por representantes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la CAF -Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe-, IE University, Madrid Innovation y la propia UCCI. En este escenario, Panamá demostró su compromiso con el desarrollo de herramientas tecnológicas que conectan a los ciudadanos con oportunidades laborales, transformando sus vidas.

El galardón fue recibido por Josué Obando, director de Tecnología de la Alcaldía de Panamá, quien destacó que este es un reconocimiento internacional clave para el trabajo, la visión y la innovación que se impulsan desde la institución.

Esta iniciativa también será presentada en la Institución Ferial de Madrid (IFEMA) durante el Foro de las Ciudades 2026. Este evento brindará una mayor visibilidad internacional a la Ciudad de Panamá y al impacto social de sus proyectos tecnológicos.