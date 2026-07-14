ChatGPT vuelve a estar disponible dentro de WhatsApp.

OpenAI ha anunciado el regreso de ChatGPT al servicio de mensajería WhatsApp, tras ser retirado en enero como consecuencia de un cambio en las políticas de Meta sobre ‘chatbots’ de terceros.Los ‘chatbots’ de terceros, como ChatGPT y Copilot, abandonaron WhatsApp el pasado 15 de enero, debido a una actualización de las políticas de la plataforma de mensajería instantánea que buscaba permitir solo Meta AI.Esta decisión motivó una investigación por monopolio por parte de la Comisión Europea, que llevó al ejecutivo comunitario a imponer a Meta medidas cautelares que le obligan a permitir el acceso a proveedores rivales de servicios de inteligencia artificial.Como resultado, OpenAI ha anunciado en X el regreso de ChatGPT a WhatsApp dentro del Espacio Económico Europeo, donde está disponible a través del contacto verificado 1-800-ChatGPT, al que habrá que enviar un mensaje para activarlo.Una vez hecho, los usuarios podrán utilizar este ‘chatbot’ de IA para hacer preguntas, subir imágenes, enviar notas de voz y crear imágenes.