Capcom apuesta por la IA para sus flujos de trabajo de desarrollo con el motor de videojuegos RE Engine actualizado

Capcom tiene previsto actualizar su motor de videojuegos RE Engine con capacidades de inteligencia artificial (IA) para mejorar la eficiencia durante el desarrollo de títulos, todo ello bajo el proyecto REX que lo convertirá en un “motor de juegos de la generación de la IA”.

En anteriores ocasiones, la compañía desarrolladora de conocidos títulos como la saga Resident Evil se ha mostrado reacia a utilizar IA en sus videojuegos. De hecho, en marzo de este año, defendió que no implementaría contenidos generados por esta tecnología, aunque matizó que sí la utilizaría durante el proceso de desarrollo para “mejorar la eficiencia y productividad”.

Ahora, Capcom ha aclarado su postura con respecto al uso de la IA en sus videojuegos durante su conferencia Capcom Open Conference RE: 2026, donde ha detallado que tiene previsto introducir capacidades de IA en su motor de desarrollo de videojuegos RE Engine, como han recogido medios como GameBiz.

Concretamente, el programador de Capcom Satoshi Ishida ha dado a conocer el proyecto conocido como REX, con el que pretende evolucionar su motor de videojuegos para la próxima generación de títulos, convirtiéndolo en un “motor de juego generado por IA” que avanza hacia “un futuro en el que crear juegos juntos con IA”.

La intención de implementar esta tecnología en el proceso de desarrollo de los videojuegos radica en que los estudios tienen que hacer frente a diversos retos para poder producir a la escala de títulos como Resident Evil.