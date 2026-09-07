Bytedance trabaja en un nuevo modelo de IA que genera mundos interactivos para su visor de realidad virtual Pico

La firma china Bytedance trabaja en un nuevo modelo de inteligencia artificial (IA) que permitirá a los usuarios generar mundos virtuales interactivos, que podrán experimentar a través de los visores de Pico.

El fundador de Bytedance, Zhang Yiming, supervisa directamente el desarrollo de un nuevo modelo de vídeo espacial que pondrá en manos de los usuarios una herramienta para crear mundos virtuales interactivos.

Estos mundos podrían utilizarse en retransmisiones ‘online’, en series de formato breve y en videojuegos, según han explicado a Bloomberg fuentes conocedoras de estos planes, que apuntan que estará disponible en octubre, aunque matizan que los planes pueden cambiar.

El nuevo modelo está basado en Seedance, el modelo de generación de vídeo de la compañía, que destaca por ofrecer resultados profesionales, con efectos visuales muy realistas y sonido estéreo de doble canal.

Con él, la firma tecnológica uniría sus modelos de IA y la computación en la nube con su división de hardware de realidad virtual y aumentada, Pico, con el objetivo de ampliar la adopción de esta tecnología y reducir el precio de los visores.

De esta forma, seguiría los pasos de Meta y Apple, dos empresas estadounidenses que han optado por impulsar sendos ecosistemas virtuales a través de los dispositivos Quest y Apple Pro Vision, respectivamente.

Según una de las las fuentes, el modelo genera vídeos interactivos para los dispositivos Pico, que podrán responder a la voz y el movimiento de los usuarios, con una latencia de 0,05 segundos y una reproducción a 20 fotogramas por segundo.

En este sentido, el nuevo modelo recuerda a Genie, la IA de Google DeepMind capaz de generar entornos dinámicos más realistas con interacción en tiempo real durante varios minutos con una resolución de 720p.