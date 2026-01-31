Bluesky enfoca 2026 con nuevas funciones de publicación de contenidos, descubrimiento de perfiles e interoperabilidad

Buesky enfocará 2026 con el objetivo de reforzar su base de usuarios mediante mejoras en la publicación de contenidos, el descubrimiento de perfiles y la interoperabilidad con otras aplicaciones del ecosistema, entre otras cuestiones, de cara a consolidar su crecimiento.

La red social de 'microblogging' ha matizado que, aunque se diferencia de otras plataformas gracias a su formato de protocolo abierto, sus 'feeds' personalizables y sus algoritmos configurables, lo que le ha permitido recopilar "millones de usuarios" que ya usan Bluesky, aún hay muchas personas que no se han unido o "que lo probaron al principio y no se quedaron".

De hecho, la red social ha registrado un descenso en la cantidad de usuarios activos de un 40 por ciento interanual, a partir de octubre del pasado año 2025, según datos recogidos por Forbes.

En este marco, el jefe de producto de Bluesky, Alex Benzer, ha compartido el objetivo de la compañía de conseguir "una base sólida" de cara a animar a los usuarios a quedarse en la plataforma, ofreciendo mejoras que faciliten la publicación, ayuden a "encontrar gente interesante a la que seguir" e impulsen descubrir contenido.

Como ha detallado en un comunicado, en lo relativo a las publicaciones, Benzer ha señalado que están trabajando para incluir "funciones básicas" como es el caso de los borradores, es decir, publicaciones que se pueden guardar antes de publicarse para seguir editándose más tarde.