Blizzard lanza el DLC ‘Reign of the Warlock’ de Diablo II: Resurrected, que presenta al Brujo como clase jugable

Blizzard ha anunciado las novedades para la saga Diablo aprovechando los 30 años de la franquicia, entre las que destaca la incorporación de una nueva clase jugable: el Brujo (Warlock).

Blizzard ha detallado este miércoles, en la presentación del 30º aniversario, la hoja de ruta de la franquicia, que pasa por añadir extensiones y actualizaciones a Diablo II: Resurrected, Diablo Immortal y Diablo IV.

Tras 25 años, la saga cuenta con una nueva clase jugable, que llega con el DLC ‘Reign of the Warlock’ para Diablo II: Resurrected, pero estará disponible también en Diablo IV a partir del 28 de abril y Diablo Immortal en junio.

Con esta expansión, el Brujo puede especializarse en tres caminos: Demon, para controlar demonios como aliados; Eldritch, canalizando magia en armas comunes; y Chaos, dominando el fuego y sombra para ataques a distancia.

Además, han añadido nuevos objetos, el sistema Chronicle, zonas de Terror actualizadas y el regreso de los Ancianos Colosales para enfrentamientos de un mayorn nivel para jugadores avanzados.