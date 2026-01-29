Beneficio trimestral de Apple se dispara gracias a ventas de iPhone en China

Apple anunció el jueves un beneficio neto récord en los últimos tres meses de 2025 por el aumento de ventas en China del iPhone, su producto emblema.

El gigante de la tecnología reportó ganancias de 42.100 millones de dólares con ingresos de 143.800 millones de dólares en el trimestre.

El “iPhone tuvo su mejor trimestre jamás registrado gracias a una demanda sin precedentes”, dijo el director ejecutivo de la empresa de la manzana, Tim Cook, en un boletín de resultados.

Las ventas de iPhone crecieron en todo el mundo, a 25.500 millones de dólares en el crucial mercado chino en el último cuarto del año pasado, frente a 18.500 millones de dólares en el mismo período del año anterior, según la empresa.