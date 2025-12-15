Ayaneo recupera la esencia de Xperia Play en su primer teléfono para videojuegos

Ayaneo ha presentado su primer teléfono para videojuegos, Pocket Play, un dispositivo que recuerda al Xperia Play y su diseño de pantalla deslizante para poder usarlo como una videoconsola portátil.

En 2011, Sony Ericsson presentó Xperia Play, un teléfono con sistema operativo Android y certificado de PlayStation, para el que se lanzaron juegos clásicos de la PlayStation original.

Llamó la atención su diseño, ya que la pantalla podía deslizarse para mostrar los controles que se escondían bajo ella, similares a los de un mando de la consola de Sony, que incluían una cruceta digital, los cuatro botones clásicos de Playstation (cuadrado, círculo, X y triángulo), start, select, L, R y dos ‘touchpads’ en lugar de ‘sticks’.

La firma china Ayaneo, especializada en miniordenadores y videoconsolas portátiles, ha recuperado la esencial de Xperia Play con su primer teléfono Pocket Play.

Disponible en dos colores (blanco y negro), Pocket Play tiene el diseño minimalista que caracteriza a Ayaneo, y mantiene el diseño deslizante de la pantalla táctil. Los controles incluyen la cruceta de dirección, los botones ABXY y la posibilidad de cambiar entre un modo ‘touchpad’ y un modo de ‘joysticks’ virtuales.

Por el momento, Ayaneo ha anunciado el proyecto, que pronto estará activo en la plataforma de micromecenazgo Kickstarter.