Aumenta el uso de Linux entre los usuarios de Steam, al alcanzar un récord de más del 3% por segundo mes consecutivo

Los usuarios de Steam están reflejando un aumento en el uso del sistema operativo Linux en sus dispositivos de juego, que ya cuenta con un 3,20 por ciento de la cuota de usuarios, marcando un récord durante el segundo mes consecutivo.

Aunque Windows sigue coronándose como el principal sistema operativo utilizado por la mayoría de los usuarios de Steam, con un 94,79 por ciento de jugadores que apuestan por él, la plataforma de videojuegos está registrando un aumento en la apuesta por Linux.

Así se detalla en la encuesta de Hardware y Software mensual de Steam, correspondiente a noviembre, que recoge datos sobre el tipo de ‘hardware’ y ‘software’ que escogen los usuarios del servicio de distribución de videojuegos, mediante respuestas anónimas.

En concreto, Linux se ha posicionado como el segundo sistema operativo con un total de 3,2 por ciento de usuarios que lo han adoptado para impulsar sus dispositivos. Esto deja a MacOS (OSX) en el tercer puesto de la plataforma, con un 2,02 por ciento.

Este porcentaje de Linux es el más alto registrado en esta encuesta por segundo mes consecutivo, ya que en octubre también logró superar el 3 por ciento de uso, sumando en noviembre un 0,15 por ciento más.

Así, la encuesta revela que la distribución de Linux preferida es la vinculada a Valve, SteamOS Holo de 64 bit, que es la que utilizan un 26,42 por ciento de los usuarios de Linux. Sin embargo, también se apuesta por otras versiones como Arch Linux, con el 9,97 por ciento de los usuarios, Linux Mint 22.2 (7,36 por ciento), CachyOS (6,74 por ciento), Freedesktop SDK 25.08 (5,96 por ciento) y Ubuntu Core 22 (4,29 por ciento).

Cabe destacar la distribución denominada Bazzite, que está enfocada en especialmente videojuegos y es una de las que más crecimiento de usuarios ha experimentado durante el mes de noviembre, sumando un 1,29 por ciento más. También ha experimentado un amplio crecimiento la distribución Freedesktop, con un aumento de 1,67 por ciento.

Con todo ello, se ha de tener en cuenta que, durante los últimos años la compatibilidad de Linux con los videojuegos ha ido mejorando, sobre todo, con el impulso de dispositivos de juego como su consola portátil Steam Deck, que utiliza SteamOS como sistema operativo, basado en Linux.