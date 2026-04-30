Auge de IA lleva a Samsung a registrar beneficio récord de 750% interanual

El gigante tecnológico surcoreano Samsung Electronics registró el jueves un beneficio récord impulsado por las sólidas ventas de chips, cruciales para la inteligencia artificial.

El beneficio operativo del primer trimestre subió por primera vez 750% interanual a 57,2 billones de wones (38.400 millones de dólares), anunció la empresa en un comunicado de resultados.

Samsung indicó que había “alcanzado ingresos y beneficios operativos trimestrales récord gracias a las innovaciones en tecnología de IA y una respuesta proactiva al mercado”.

La empresa también alcanzó ventas por 133,9 billones de wones, un récord trimestral.

El beneficio operativo récord fue impulsado por su división de soluciones de dispositivos, que registró 53,7 billones de wones en beneficio operativo, un aumento de 86% desde el trimestre anterior.

“El negocio de memorias superó su récord de ventas trimestrales al atender la demanda de IA de alto valor agregado a pesar de la disponibilidad limitada de suministro, y el incremento generalizado de los precios de la memoria en la industria también fue un factor que contribuyó”, señaló el comunicado.

Samsung afirmó que para el próximo trimestre prevé que la demanda se mantenga sólida para su negocio de memorias en medio de la expansión de infraestructuras de IA.