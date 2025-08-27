Atari adquiere los derechos de cinco juegos de Ubisoft.

Atari ha anunciado la adquisición de todos los derechos de propiedad intelectual de cinco títulos de Ubisoft, entre los que se encuentran Cold Fear, I Am Alive y Child of Eden con el objetivo de relanzarlos en nuevas plataformas próximamente, manteniendo su esencia original.

Concretamente, los títulos adquiridos por la compañía de videojuegos estadounidense son juegos “aclamados” por los jugadores lanzados entre 2005 y 2016, como es el caso de Cold Fear (2005), I Am Alive (2012), Child of Eden (2011), Grow Home (2015) y Grow Up (2016).

Este acuerdo estratégico de propiedad intelectual con Ubisoft se ha llevado a cabo con el objetivo de revivir dichos títulos, dado que Atari planea relanzarlos bajo su sello editorial y explorar oportunidades para expandir su alcance a través de formatos actualizados, nuevo contenido y canales de distribución ampliados.

En este sentido, cabe destacar que Atari ha compartido en un comunicado su compromiso de continuar ofreciendo experiencias de juego “de alta calidad”, respetando al mismo tiempo el espíritu original de los títulos. Así, ha remarcado que la idea es reintroducir “creaciones icónicas”, llevándolas a nuevas plataformas y a nuevos entornos de publicación.

“Millones de jugadores han experimentado estos mundos a lo largo de los años, y esto abrirá la puerta a que los jugadores veteranos revivan esos recuerdos, a la vez que invita a nuevos públicos a descubrirlos por primera vez”, ha manifestado al respecto la vicepresidenta de Nuevos Negocios de Atari, Deborah Papiernik, al tiempo que ha recordado que Atari tiene “un rico legado de videojuegos y un profundo aprecio por estos títulos clásicos”.

Por su parte, el presidente y director ejecutivo de Atari, Wade Rosen, ha apostillado que tanto Atari como Ubisoft tienen “un legado de crear mundos que enamoran a los jugadores” y que conectan generaciones, por lo que ha compartido su entusiasmo por la reintroducción de estos títulos.

En cuanto a los juegos adquiridos, abarcan distintos géneros y estilos. En el caso de Cold Fear, lanzado originalmente para PS2, Xbox y PC, se trata de un juego de tipo acción, terror y supervivencia, en el que los usuarios deben investigar los horrores de un barco en la piel de un líder de la Guardia Costera.

I Am Alive, por su parte, se trata de una aventura también de supervivencia en formato de plataformas lanzado para PC, PlayStation 3 y Xbox 360, ambientado en un mundo postapocalíptico inseguro. De la misma forma, Child of Eden es un videojuego musical de tipo ‘shooter’ y de temática de fantasía que fue lanzado para las mismas consolas.

En el caso de Grow Home y su secuela Grow Up, también cuentan con un estilo de plataformas de aventuras y fueron lanzados para PlayStation 4 y PC, así como para Xbox One en el caso de Grow Up.

Con todo ello, Atari no ha concretado cuándo o para qué plataformas planea relanzar estos títulos, así como qué novedades pretende incluir.