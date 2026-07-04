Así se integra Gemini en Google Maps para evitar atascos y facilitar consultas

Google Maps ya ha integrado las capacidades de Gemini en España, una actualización con la que la Inteligencia Artificial (IA) de Google se activa al usar la experiencia de navegación y permite realizar consultas para evitar los atascos que se produzcan en la operación salida de verano durante este fin de semana, entre otras muchas opciones.

Esta función está disponible desde hace unos días en Google Maps, que ahora se caracteriza por comprender espacialmente la ruta gracias a 'Immersive Navigation', al analizar imágenes reales y actualizadas de Street View y fotografías aéreas, según anunció la tecnológica en marzo de este año.

Así, esta nueva experiencia de Google Maps con Gemini permite usar el lenguaje natural para entablar una conversación con el asistente, lo que da mucho margen para realizar cualquier tipo de consulta con solo pulsar sobre el icono de Gemini en el panel superior, o al usar el comando "Hey Google".

Como resultado, al salir con el coche de casa, el usuario puede preguntar mediante una conversación cuestiones como si se ha producido algún atasco en algún punto determinado de las vías de Madrid. Incluso, puede actuar como si fuese un copiloto, mostrando referencias visuales reales si el conductor va a tomar un desvío complicado para huir de una retención.

"Pasa la salida actual y gira a la derecha justo después de la gasolinera Repsol", es una de las respuestas que puede dar ahora Gemini para que el conductor evite un atasco”Pasa la salida actual y gira a la derecha justo después de la gasolinera Repsol”, es una de las respuestas que puede dar ahora Gemini para que el conductor evite un atasco.

El lenguaje natural de Gemini permite todo tipo de consultas relacionadas con el estado de las vías, no solo para saber si están en condiciones óptimas tras el paso de una tormenta, sino por el propio tráfico al consultar "¿Cómo está el tráfico en la A-4 saliendo de Madrid ahora mismo?" o "¿Hay mucha retención llegando a Despeñaperros?".

Gemini analizará el estado de la vía con la información que recoge gracias a Immersive Navigation de Google Maps y responderá al conductor con el nivel de demora y la búsqueda automática de alternativas más rápidas.