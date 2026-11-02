Apple supera expectativas de ventas y beneficios gracias al avance del iPhone

Apple superó las expectativas de los analistas con sus resultados para el cuarto trimestre de su ejercicio móvil (julio-septiembre), en el que registró un “récord de ingresos” impulsado por las ventas de iPhone y los ingresos por servicios.

“Estamos cerrando el año con nuestra alineación más ambiciosa hasta ahora”, dijo en un comunicado el director ejecutivo John Ternus, quien sugirió una perspectiva optimista para las ventas de sus últimos productos, incluido el plegable Duo, durante la temporada navideña.

Sus resultados muestran una facturación en aumento del 12% interanual, hasta 114.500 millones de dólares, impulsada por el iPhone (+17% hasta 57.600 millones).

El beneficio neto alcanzó los 30.700 millones de dólares (+12%), con un margen bruto del 47,9%, en la parte alta del rango de previsiones de Apple.

Apple lanzó tres nuevos teléfonos en septiembre —el 18 Pro, el 18 Pro Max y su primer teléfono plegable llamado Duo—, además de dos nuevas computadoras de escritorio.

En octubre, también presentó una nueva pantalla inteligente impulsada por la IA de Siri llamada HomeView, así como una MacBook Pro con pantalla táctil por primera vez.

Los analistas buscarán indicios sobre las perspectivas de Apple para los últimos tres meses del año cuando la empresa hable con ellos en una conferencia telefónica más tarde el lunes.