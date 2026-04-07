Apple puede retrasar la llegada de su primer iPhone plegable por problemas de ingeniería

Apple está afrontando una serie de problemas durante las pruebas de ingeniería de su primer iPhone plegable, lo que puede desembocar en el retraso del lanzamiento del dispositivo, así como del envío de producto.

Los de Cupertino tienen prevista la llegada de su teléfono plegable en otoño de este año, en el marco del lanzamiento de los productos de gama alta ‘Ultra’, en el que se incluyen además un MacBook Pro con pantalla OLED táctil y una nueva generación de AirPods equipados con cámaras.

Sin embargo, los planes de Apple pueden sufrir un revés, como ha avanzado Nikkei Asia, que ha recogido testimonios cercanos a la empresa que corroboran los contratiempos en el desarrollo del ‘smartphone’ plegable.

“Es cierto que han surgido más problemas de los previstos durante la fase inicial de producción de prueba, y se necesitará más tiempo para resolverlos y realizar los ajustes necesarios... La situación actual podría poner en riesgo el cronograma de producción en masa”, ha explicado una de las fuentes.

Otro testimonio ha señalado que abril será una “etapa crucial” de la prueba de ingeniería, y que se prolongará hasta principios de mayo. “Apple y la cadena de suministro están trabajando bajo una presión excesiva y las soluciones actuales no son suficientes para resolver por completo los desafíos de ingeniería. Se necesita más tiempo”, ha declarado otra persona.

Cada modelo nuevo de iPhone tiene que pasar por seis fases para lanzarse a tiempo: introducción a la producción, pruebas de verificación de ingeniería, pruebas de verificación de desarrollo, pruebas de verificación de producción, producción en piloto y producción en masa, como ha avanzado Nikkei, que ha indicado que los problemas de Apple se están produciendo en la cuarta etapa.

De no superar estos contratiempos, la llegada del iPhone plegable podría producirse a comienzos de 2027, coincidiendo con el vigésimo aniversario de la presentación del primer iPhone, como se estimó en abril de 2025.