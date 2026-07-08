Apple pierde su recurso contra la regulación digital europea

La justicia de la Unión Europea rechazó este miércoles el recurso de Apple contra varias decisiones de Bruselas basadas en el Reglamento de Mercados Digitales (DMA), un revés para el gigante tecnológico estadounidense.

En primera instancia, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea mantuvo la imposición de un régimen de normas y controles reforzados para la tienda de aplicaciones de Apple, la App Store, y su sistema operativo para iPhone, iOS.

El fallo significa que Apple deberá seguir cumpliendo con las obligaciones de interoperabilidad relativas a iOS previstas en el DMA.

Por lo tanto, tendrá que hacer que su sistema operativo sea compatible con dispositivos o software desarrollados por empresas rivales para fomentar la competencia y evitar abusos de posición dominante.

La compañía con sede en Cupertino (California) también había impugnado una investigación de Bruselas para determinar si su aplicación de mensajería iMessage merecía el mismo tratamiento, aunque la Comisión terminó desistiendo.

Sin embargo, la justicia europea también dio la razón a Bruselas en este punto.

“El tribunal desestima la totalidad de las demandas presentadas por Apple”, anunció el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en un comunicado.

Se trata de un revés para el gigante tecnológico estadounidense, muy crítico con la normativa digital europea y, en particular, con el DMA, cuya derogación había solicitado el año pasado.

Apple había argumentado que las obligaciones derivadas de esta ley europea vulneraban sus derechos de propiedad intelectual y perjudicaban la seguridad y la privacidad de sus usuarios.

“Es una buena noticia”, declaró Agustín Reyna, director general de la Oficina Europea de Uniones de Consumidores (BEUC), quien estimó que cualquier otro resultado “habría puesto en peligro el impacto positivo del DMA, que ofrece más opciones a los consumidores”.