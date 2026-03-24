Apple Maps mostrará anuncios en los resultados de búsqueda

Apple se prepara para incorporar anuncios en su servicio de navegación Apple Maps, que se mostrarán en los resultados de las búsquedas, a ejemplo de como se ven actualmente en Google Maps.

La compañía tecnológica pretende monetizar más ampliamente sus servicios y ello supone la introducción de anuncios en Apple Maps, que empezarán a mostrarse en algún momento del verano.

Según explican fuentes conocedoras de este asunto a Bloomberg, se basará en un sistema de subasta, por el que las empresas y marcas tendrán que pujar por intentar aparecer en los primeros resultados de las búsquedas de los usuarios en función de las palabras clave de utilicen.

La llegada de esta novedad estaría precedida de un anuncio oficial en marzo, y seguiría los pasos de Google Maps, que desde hace años incorpora anuncios en los resultados de búsqueda.