Apple exigirá a las aplicaciones consentimiento para compartir datos con IA de terceros

Apple obligará a los desarrolladores a informar y obtener el consentimiento de los usuarios para compartir datos personales con la inteligencia artificial de terceros, un cambio acompaña con la extensión de las restricciones por edad a más tipos de aplicaciones.

La compañía tecnológica ha actualizado este jueves las directrices que guían la revisión de aplicaciones que buscan distribuirse en la App Store, para que ofrezcan mayor claridad y sean comprensibles para desarrolladores.

Uno de los cambios especifica que las ‘apps’ de creadores deben introducir un mecanismo de restricción de edad si su aplicación no es apta para menores, ya se a través de un sistema basado “en la edad verificada o declarada”.

Estas aplicaciones de creadores también deben identificar el contenido que excede la clasificación por edades de la aplicación, según recoge la compañía en la notificación de los cambios.

Estas restricciones se extienden a las aplicaciones que ofrecen ‘software’ no integrado en el binario, como miniapps, minijuegos HTML5, juegos en ‘streaming’ y ‘chatbots’, que también deben identificar el contenido por edad siguiendo al clasificación de la App Store e introducir un mecanismo de restricción de edad.

Adicionalmente, busca atajar la aparición de aplicaciones que copian otras ‘apps’, prohibiendo el uso del “icono, la marca o el nombre de producto” sin la aprobación del desarrollador de la aplicación original.

Otro cambio obliga a las aplicaciones a obtener el consentimiento de los usuarios para compartir datos personales con terceros, informando “claramente donde se compartirán”, lo que incluye a la inteligencia artificial de terceros.