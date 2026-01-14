Apple cierra 2025 satisfecha con el crecimiento de App Store, Apple TV y Apple Pay

Apple ha cerrado 2025 satisfecha con los resultados que han obtenido sus servicios, en los que destacan App Store, que ha registrado más de 850 millones de usuarios semanales a nivel mundial, mientras que Apple TV ha experimentado un aumento del 36 por ciento en las horas de visualización.

El vicepresidente sénior de Servicios de Apple, Eddy Cue, ha destacado “el crecimiento extraordinario, la expansión internacional y la innovación continua” que los servicios de la compañía han experimentado en 2025.

Según el directivo, han “batido récords” en visitas, descargas y visualizaciones, empezando por su tienda, App Store, que ha registrado más de 850 millones de usuarios semanales a nivel mundial de media.

Las tiendas de Estados Unidos, Japón, India y China son las que tuvieron “cifras récord de visitantes durante el año”, y Nochebuena y Año Nuevo, las fechas que más visitantes registraron.

Esta plataforma, presente en 175 países y regiones, ha permitido a los desarrolladores ganar más de 550.000 millones de dólares desde 2008 con la venta de bienes y servicios digitales. Solo en 2024, el ecosistema de la App Store procuró 1,3 billones de dólares en facturación y ventas, y en el 90 por ciento de ellas, los desarrolladores no pagaron ninguna comisión a Apple.

Apple TV, la plataforma de series, películas y documentales de Apple, experimentó un aumento de las horas de visualización del 36 por ciento frente al año anterior, y, según la compañía, registró “n nuevo récord de audiencia mensual”.

Otro servicio que también ha cerrado 2025 de manera positiva es Apple Music. La plataforma de música en ‘streaming’ ha celebrado su décimo aniversario con la introducción de funciones como Traducción de la Letra y Pronunciación de la Letra, AutoMix y la posibilidad de convertir el iPhone en un micrófono con Canta.

Shazam, por su parte, generó más de mil millones de reconocimientos al mes y recibió mejoras tanto en la aplicación móvil como en la web.

El servicio de pagos Apple Pay está disponible en 89 mercados y con más de 11.000 bancos y socios de la red, incluidos más de 20 redes de pago locales. En 2025 evitó fraudes por valor de más de mil millones de dólares en todo el mundo y generó más de 100.000 millones de dólares en ventas incrementadas para comercios, también a nivel mundial.

Mapas de Apple ya tiene habilitada la exploración detallada de ciudades en 34 urbes, tras incluirla en Nueva Orleans, Singapur y Mónaco, donde pueden verse los lugares de interés en tres dimensiones.

Asimismo, el servicio Buscar ha incluido 27 nuevas aerolíneas a la función ‘Share Item Location’, que permite compartir compartir la ubicación de un AirTag o un accesorio de esta red con el servicio de atención al cliente.

También han celebrado sendos aniversarios Apple Podcasts (20 años) y Apple News (10 años), mientras que Apple Fitness+ experimentó su mayor expansión internacional desde su lanzamiento, con su llegada a 28 nuevos países y regiones.

Por último, Apple Arcade incorporó el año pasado más de 50 juegos nuevos, incluidos Bob Esponja: Cangreburger 2 y PGA TOUR Pro Golf, juegos para PC y más de 500 actualizaciones de títulos ya disponibles.