Apple anuncia nuevos requisitos de edad en la App Store para aplicaciones de citas y con ubicación compartida.

Apple ha anunciado nuevos requisitos de clasificación de edad para las aplicaciones que incluyan funciones de ubicación compartida y de citas y relaciones, incluidas aquellas con inteligencia artificial (IA) que, a partir del 16 de noviembre, deberán reflejar con precisión sus características.

La compañía habitualmente solicita a los desarrolladores que compartan distintos datos sobre sus aplicaciones para poder publicarlas en la App Store, entre ellas, un cuestionario de contenido para obtener la calificación por edades necesaria.

Ahora, a partir del próximo lunes 16 de noviembre, la plataforma de gestión App Store Connect incluirá nuevos descriptores de contenido que los desarrolladores deberán completar para “ayudar a garantizar que las clasificaciones por edad de la aplicación reflejen con precisión sus características y estén en conformidad con las regulaciones locales”.

Así lo ha detallado la tecnológica en un comunicado en su blog, donde ha especificado que los desarrolladores deberán completar el cuestionario de clasificación por edades en la App Store Connect detallando específicamente si su aplicación incluye funciones de ubicación compartida o de citas.

Estas declaraciones se deberán proporcionar en el caso de que se haya enviado una actualización de la aplicación o al realizar cambios en el cuestionario de clasificación por edades. Por un lado, se deberá especificar que si la aplicación en cuestión dispone de características que requieran compartir la ubicación en el mundo real con otra persona o grupo.

Por otra parte, se deberá detallar si la aplicación incluye funciones que permiten establecer conexiones para citas o relaciones entre personas reales o compañeros virtuales impulsados por IA, “que involucren al usuario en contenido sexual o romántico”.

En el caso de esta última, Apple ha recordado que las aplicaciones que incluyen citas y relaciones tienen una clasificación de edad mínima de 18 años o más, por lo que quedarán excluidas para los usuarios menores, en caso de que los padres o tutores hayan configurado restricciones de contenido en su dispositivo.

Asimismo, en caso de que un usuario menor de edad pueda visualizar este tipo de aplicaciones en la App Store, si intenta descargarlas, deberá probar que es mayor de edad aportando una identificación de identidad o una tarjeta de crédito.

Igualmente, las aplicaciones que incluyen la función de ubicación compartida “pueden no tener ningún impacto en su clasificación de edad mínima en algunas regiones”.

Con todo, Apple ha aclarado que todas las ‘apps’ deberán tener estas declaraciones completadas antes del 12 de enero de 2027.