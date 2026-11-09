Apple acelera la hoja de ruta de Siri AI para ofrecer experiencias mejoradas e integración con aplicaciones de terceros

El CEO de Apple, John Ternus, está acelerando la hoja de ruta de Siri para ofrecer un servicio de agente de inteligencia artificial (IA)con más capacidades y más integrado en las aplicaciones propias para iOS 27.3, además de trabajar en la integración con aplicaciones de terceros previsto para primavera de 2027.

Los de Cupertino presentaron Siri AI en junio de este año como su versión de asistente autónomo impulsado por IA disponible en iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, whatchOS 27 y visionOS 27. En este sentido, a pesar de que durante una reciente llamada con inversores, el director ejecutivo compartió su satisfacción por las reseñas y comentarios de los usuarios en cuanto a la experiencia Siri AI en sus dispositivos, también está impulsando una aceleración de la hoja de ruta del asistente.

Así lo ha compartido el periodista de Bloomberg, Mark Gurman, en su último boletín de Power On, donde ha matizado que Ternus se ha reunido con el vicepresidente senior de Ingeniería de ‘software’ en Apple, Craig Federighi, para ir más allá de las capacidades actuales de Siri.

Concretamente, la intención de Apple es avanzar en dos aspectos en Siri AI durante los próximos meses. Por un lado, en ofrecer un control preciso sobre las propias aplicaciones de Apple y las funciones que contienen, lo que se ha comenzado a introducir con la primera beta de iOS 27.3, que se espera que llegue a los usuarios en diciembre.

Esto incluye funciones como preguntar a Siri dentro de cada aplicación qué puede hacer, organizar las pestañas del navegador Safari, ordenar carpetas en la aplicación de Archivos, desenviar un iMessage o realizar una edición precisa de texto o de una fotografía.

Por otra parte, Apple también pretende avanzar en el soporte de aplicaciones para terceros con Siri AI, lo que, según Gurman, no llegará hasta la primavera de 2027.

Concretamente, la tecnológica anunció la posibilidad de integrar Siri AI en aplicaciones de terceros a principios de noviembre, de manera que los desarrolladores puedan aprovechar las capacidades de Siri para ampliar las funcionalidades que ofrecen a los usuarios, con las versiones beta de iOS 27.3, iPadOS 27.3, macOS 27.3 y visionOS 27.3, con las que ya pueden comenzar a trabajar.

Sin embargo, se trata de un acceso anticipado antes del lanzamiento oficial, con la apertura del plazo de publicación en la App Store que, según indicó Apple, será en primavera. Según Gurman, esto será previsiblemente en las versiones iOS 27.5 o 27.6. Con ello, se espera que Siri pueda llevar a cabo acciones como, por ejemplo, realizar pedidos o reservar a través de aplicaciones de terceros.

Se ha de tener en cuenta que, a pesar de que son avances necesarios para Siri AI, el asistente de IA de Apple debe enfrentarse a otros asistentes de IA del sector, como Dots, Muse o Grok, que ya pueden ejecutar acciones mucho más complejas, como realizar una tarea y seguir trabajando entre conversaciones, recordar proyectos o mostrar información de forma proactiva.

En este marco, Gurman ha señalado que, según fuentes relacionadas con la tecnológica, Apple pretende avanzar en esta dirección y convertir a Siri en un agente más complejo de cara al próximo año.