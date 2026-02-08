Anthropic lanza Opus 4.6, con un mayor rendimiento y nuevas opciones como los equipos de agente

Anthropic ha lanzado Opus 4.6, su modelo de inteligencia artificial (IA) actualizado con mejores habilidades de codificación, razonamiento y gestión de tareas, gracias a su ventana de contexto de un millón de tokens y nuevas funciones de equipos de agente, así como un mayor rendimiento.

La tecnológica lanzó Opus 4.5 en noviembre del pasado año, sin embargo, continúa desarrollando su modelo de codificación con una actualización que llega apenas dos meses más tarde, de cara a mejorar la experiencia del servicio Claude Code, la versión especializada del asistente Claude enfocada en programación y asistencia técnica para desarrolladores.

En este sentido, Opus 4.6 mejora las habilidades de codificación de su predecesor, esto se debe a que planifica con más precisión, puede operar con mayor fiabilidad en bases de código más grandes y cuenta con mejores capacidades de revisión y depuración de código para “detectar sus propios errores”.

Así lo ha compartido Anthropic en un comunicado en su blog, donde ha detallado que, por primera vez en la familia de modelos Opus, incluye una ventana de contexto de 1 millón de tokens en su versión beta. Esto se traduce en que puede recuperar una mayor cantidad de información y trabajar con bases de datos más extensas, así como procesar documentos más grandes.

En la práctica, las capacidades de Opus 4.6 ayudarán en tareas cotidianas como realizar análisis financieros, realizar investigaciones y usar y crear documentos, hojas de cálculo u otro tipo de presentaciones relacionadas.

Asimismo, también está integrado en Claude Cowork, la herramienta diseñada para que cualquier usuario pueda programar y gestionar diversas tareas de forma sencilla en su día a día, donde podrá llevar a cabo acciones de forma autónoma utilizando todas sus habilidades mejoradas.

NUEVAS CAPACIDADES EN OPUS 4.6

Sin embargo, una de las novedades que integra Opus 4.6 es la capacidad de formar lo que la compañía ha denominado como “equipos de agentes” en Claude Code para que trabajen de forma conjunta. Estos equipos pueden dividir tareas más grandes en trabajos segmentados para llevarlas a cabo de forma más eficiente.

“Una sesión actúa como líder del equipo, coordinando el trabajo, asignando tareas y sintetizando resultados. Los compañeros de equipo trabajan de forma independiente, cada uno en su propia ventana de contexto, y se comunican directamente entre sí”, ha explicado Anthropic al respecto, aclarando que se trata de una función experimental.

Según el director de producto de Anthropic, Soctt White, esta opción es similar a tener un equipo humano trabajando en tareas concretas, que pueden coordinarse en paralelo para trabajar más rápido.

Siguiendo esta línea, Opus 4.6 también incluye una nueva capacidad de “compactación” para resumir su propio contexto y ejecutar tareas de mayor duración. Además, con la nueva función de pensamiento adaptativo, el modelo puede “captar pistas contextuales sobre cuánto usar su pensamiento extendido”, para ofrecer buenos resultados de forma más eficiente, con más control sobre la velocidad y el costo de uso.

Además de todo ello, Claude Opus 4.6 ya está disponible en PowerPoint en versión preliminar para ayudar a generar presentaciones completas a partir de prompts.

ALTO RENDIMIENTO Y SEGURIDAD

Anthropic también ha subrayado el rendimiento del modelo, que logra la puntuación más alta en la evaluación de codificación agentic Terminal-Bench 2.0 y lidera en el Humanity’s Last Exam, una prueba compleja que mide el razonamiento multidisciplinario. Igualmente, ha detallado que supera a otros modelos del sector como es el caso del modelo GPT-5.2 de OpenAI.

Según las pruebas de la compañía han comprobado que “el modelo se centra más en las partes más complejas de una tarea sin necesidad de que se le pida, avanza con rapidez en las partes más sencillas, gestiona problemas ambiguos con mayor criterio y se mantiene productivo durante sesiones más largas”.

Además de todo ello, la tecnológica ha asegurado que Opus 4.6 opera de forma segura, con bajos índices de comportamiento desalineado en las evaluaciones de seguridad. Con todo ello, Claude Opus 4.6 ya está disponible en claude.ai, la API y las principales plataformas en la nube para los usuarios suscritos a Claude Pro.