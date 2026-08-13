Anthropic integra Claude Cowork en el panel lateral de Chrome para hacer clics, escribir o navegar por el usuario

Anthropic ha lanzado la extensión del navegador de Claude Cowork que deja a la Inteligencia Artificial (IA) de Anthropic ver la página en la que se encuentra el usuario para tomar acciones en la misma.

El laboratorio de IA ha compartido todos los detalles en su web sobre Claude Cowork, que ahora está disponible como una extensión web de Chrome.

Esto significa que los chats que se tengan con el chatbot en el panel lateral formarán parte del historial del usuario, y sus ‘skills’ y conectores funcionarán de forma automática en el navegador Chrome.

Es más, con esta extensión activa, el usuario puede hacer que Claude haga clics, introduzca texto, como sería en un formulario, e incluso la posibilidad de que navegue entre páginas web.

La nueva experiencia de Claude en el navegador cambia bastante de lo que era usar la IA de Anthropic en una pestaña dividida de Chrome, ya que antes el contexto y las conversaciones se mantenían totalmente separados.

Este cambio significa que se puede comenzar una labor de investigación sobre una página web determinada y seguirla en la versión de escritorio y móvil del chatbot con IA.

La nueva extensión de Claude ya está disponible desde la Chrome Web Store para los suscriptores con los planes Max y Team. Aquellos con el plan Pro tendrán que esperar a las próximas semanas para disfrutar de Claude Cowork en Chrome.

En los planes Enterprise, Claude en Chrome está desactivado de forma predeterminada. Por otro lado, para trabajar con archivos hace falta seguir usando la ‘app’ de escritorio de Claude.

Asimismo, el laboratorio de IA ha implementado ciertas salvaguardias, debido a los riesgos que supone que un agente de IA actúe en un navegador, sobre todo en lo relacionado con la inyección de ‘prompts’, por lo que se incluye una comprobación que el usuario ha de aprobar, sobre todo en acciones críticas, y la posibilidad de hacerla automáticamente si así el usuario lo desea y activa.