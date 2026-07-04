(AMP) Telefónica activa llamadas gratuitas para facilitar comunicaciones en Venezuela tras doble terremoto

Telefónica, a través de sus marcas Movistar y O2 --tanto líneas personales como profesionales--, ha habilitado llamadas gratuitas para facilitar que la población de Venezuela pueda mantenerse comunicada tras el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 registrado en el noroeste del país, según ha informado la compañía.

Asimismo, desde ‘eSIMFlag, brindará días de servicio gratuitos a aquellas personas que deban desplazarse a Venezuela por motivos profesionales, humanitarios o de emergencia, con el fin de garantizar su conectividad desde su llegada al país y durante su estancia. Telefónica ha expresado su solidaridad con todas las personas afectadas y ha reiterado su compromiso de contribuir a mantener las comunicaciones en situaciones de emergencia.

Venezuela es el único mercado en Hispanoamérica en el que está presente la ‘teleco’ presidida por Marc Murtra, tras haber desinvertido en Argentina, Perú, Uruguay, Ecuador y México como parte de su hoja de ruta. El Gobierno de España ha trasladado toda su solidaridad y apoyo al “pueblo hermano venezolano” ante el seísmo registrado en Venezuela, que ha sacudido varios estados, incluido el distrito de Caracas.