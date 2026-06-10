Amazon lanza sus nuevos Kindle Scribe en España con el estreno del primero con pantalla a color

Amazon ha anunciado la puesta a la venta en España de los últimos dispositivos de la familia Kindle Scribe, compuesta por el Scribe de última generación (con los modelos con y sin luz frontal) y el primer Scribe a color.

El nuevo Kindle Scribe, disponible en versión con y sin luz, destaca por un diseño ultrafino con 5,4 mm de grosor, y un peso de 400 g, que lo convierte en un dispositivo ultraligero para la lectura de libros electrónicos.

Su rendimiento es otra de las novedades, ya que ahora el usuario podrá tanto escribir como pasar una página un 40 por ciento más rápido. Se caracteriza también por una pantalla más grande sin reflejos que alcanza las 11 pulgadas.

La gama suma el doble de LED para la luz frontal autorregulable, una pantalla texturizada, que otorga un tacto más natural simulando el que se puede sentir cuando se escribe en papel, y un chip de cuatro núcleos, que destaca por su película fina de óxido de alto contraste.

Amazon también ha presentado el Kindle Scribe Colorsoft, que se convierte en el primer lector de libros electrónicos a color que lanza la compañía en España, tras la presentación de este producto en Nueva York en septiembre del año pasado.

Sigue el mismo lenguaje de diseño de la gama y se distingue por una experiencia de escritura a color fluida gracias a la tecnología de pantalla Colorsoft, que es la que da nombre al nuevo lector de Amazon.

La experiencia de pantalla del primer Kindle a Color de Amazon se traduce en “colores suaves y agradables para la vista”, según la compañía indica desde el anuncio en su web. La batería, siendo otro de los puntos clave de los Kindle, llega a las semanas en la Kindle Scribe Colorsoft.

Junto a los dispositivos, Amazon ha presentado una nueva experiencia relacionada con funciones de productividad, que también incluye un cuaderno con inteligencia artificial (IA). Esta tecnología se usa principalmente para la búsqueda con el uso del lenguaje natural por parte del usuario, en vez de tener que usar el término exacto.

También ofrece resúmenes y analiza las notas del usuario con conversaciones siguiendo la experiencia tipo de otras apps con ‘chatbots’ con IA como Claude o ChatGPT.

Entre las nuevas opciones de productividad destacan la nueva pantalla de inicio, con la idea de que el usuario pueda tomar notas rápidas y la compatibilidad con Google Drive, Microsoft OneDrive y la integración con OneNote para exportar notas e imágenes.

Amazon también incluye nuevas herramientas para anotaciones como diez colores de bolígrafo, cinco de subrayado y una nueva herramienta de sombreado para ilustrar. Finaliza toda esta serie de funciones con el espacio de trabajo que permite que el usuario pueda tener documentos y cuadernos para organizarlos en una sola carpeta.

El Kindle Scribe sin luz frontal llega a un precio de 449,99 euros, y el modelo con luz a partir de los 519,99 euros en la versión de 32 GB y por 569,99 euros la de 64 GB de almacenamiento interno.

El primer Kindle de color, el Scribe Colorsoft, está disponible por 649,99 euros en el modelo de 32 GB y 699,99 euros el de 64 GB. Todos los libros electrónicos presentados por Amazon incluyen un lápiz premium que tiene la virtud de acoplarse magnéticamente y no necesita cargarse.