Alibaba desmiente reporte de apoyo a gobierno

El gigante chino del comercio electrónico Alibaba desmintió el sábado a la AFP un artículo del diario Financial Times (FT) en el que se lo acusa de ayudar en las operaciones del ejército de Pekín contra Estados Unidos.

Alibaba “proporciona apoyo técnico a las ‘operaciones’ del ejército chino contra objetivos” estadounidenses, afirma el reporte del periódico británico publicado el sábado por la mañana, citando una nota de la Casa Blanca.

Según el FT, ese mismo documento sostiene que Alibaba transmite datos de usuarios a las fuerzas armadas y autoridades chinas, en particular direcciones IP e historiales de compras.

El diario económico matizó que no está en condiciones de verificar estas afirmaciones de forma independiente, pero que la Casa Blanca considera que podría tratarse de una amenaza para la seguridad nacional.

“Las afirmaciones e insinuaciones del artículo son totalmente falsas”, respondió un portavoz del grupo Alibaba a la AFP.

Según la compañía, se trata de una “operación maliciosa de relaciones públicas que proviene claramente de una voz sin escrúpulos, que busca perjudicar el reciente acuerdo comercial del presidente Trump” y su homólogo chino, Xi Jinping, quienes se reunieron a finales de octubre tras meses de guerra comercial arancelaria.

Washington y Pekín se han enzarzado en los últimos años en una batalla tecnológica para dominar, en particular, el sector de la inteligencia artificial (IA).

El jueves, Anthropic, una empresa emergente estadounidense dedicada a la IA, afirmó haber frustrado una campaña de ciberespionaje llevada a cabo de forma prácticamente autónoma con esa misma tecnología.

Según un informe de la compañía californiana, la operación se atribuyó a un grupo denominado GTG-1002, respaldado por el Estado chino.

El portavoz de la diplomacia del gigante asiático, Lin Jian, zanjó el viernes que “no estaba familiarizado” con el caso y que Pekín lucha constantemente contra las actividades de ciberpiratería.