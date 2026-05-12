Alemania quiere que TikTok pase a estar bajo control europeo dentro de la UE

Alemania abogó este martes por que las operaciones en Europa de la red social TikTok pasen a “manos europeas”, siguiendo el ejemplo de Estados Unidos, que amenazó a la aplicación con vetarla del país.

Tras una larga batalla legal, ByteDance, la empresa china propietaria de TikTok, cedió el control de las operaciones de la plataforma en Estados Unidos este año a una empresa conjunta de mayoría estadounidense, en respuesta a la amenaza de prohibición en ese país.

“Estoy firmemente convencido de que Europa debería seguir el ejemplo estadounidense y que la estructura de propiedad de la empresa debe ponerse sobre la mesa”, declaró a periodistas el ministro de Cultura de Alemania, Wolfram Weimer, antes de reunirse con sus homólogos de la Unión Europea en Bruselas.

“Eso significa que deberíamos poner el negocio europeo de TikTok en manos europeas”, añadió.

“TikTok recopila datos de los jóvenes europeos a una escala inimaginable. Estos fluyen hacia servidores cuyo origen no conocemos con precisión”, afirmó.

Weimer aseguró que Europa no sabe qué ocurre con esos datos y añadió que “estamos hablando de los datos más íntimos de la juventud europea”.

Contactada por AFP, TikTok declinó hacer comentarios.

TikTok ya había intentado calmar las preocupaciones de la UE almacenando la información de los usuarios europeos en el continente, con restricciones sobre quién puede acceder a ellos.

La Comisión Europea no respaldó las declaraciones de Weimer.