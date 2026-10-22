AIG alerta sobre vulnerabilidades críticas en PHP que permiten el control remoto de servidores

La Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG), a través de la Dirección Nacional de Ciberseguridad, alertó este miércoles 21 de octubre a las entidades públicas, al sector privado, a la comunidad académica y a la ciudadanía en general sobre vulnerabilidades críticas identificadas en el lenguaje de programación PHP, algunas de las cuales están siendo explotadas activamente, según se informó en un comunicado. Estas fallas representan un riesgo severo para la seguridad digital, ya que permiten a los atacantes acceder de forma remota y sin autenticación a archivos y bases de datos, así como tomar el control total de los servidores web.

Ante esta situación, el Equipo de Respuesta a Incidentes de Seguridad Informática de Panamá (CSIRT Panamá) publicó un aviso con el detalle de las versiones afectadas y las medidas técnicas de mitigación, disponible en el apartado “Alertas” de la plataforma cert.pa. Se exhorta a los administradores de sistemas y a los responsables de tecnología a consultar el reporte oficial y a aplicar las recomendaciones a la brevedad posible.

Entre las principales acciones, la AIG recomendó identificar los sistemas que utilizan PHP e instalar las actualizaciones de seguridad correspondientes de inmediato; implementar medidas de mitigación y, en caso de no poder actualizar de forma instantánea, despublicar temporalmente los sitios web hasta concretar la actualización; verificar posibles vulneraciones mediante la revisión de los sistemas para detectar indicios de accesos no autorizados; y reportar cualquier hallazgo al correo [email protected]. La institución reiteró la urgencia de mantener los entornos digitales actualizados y reforzar las medidas de protección para prevenir incidentes que comprometan la información y la continuidad de los servicios.