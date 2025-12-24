Agencia espacial de India lanza su satélite más pesado

La agencia espacial de India lanzó este miércoles un cohete con la carga más pesada hasta la fecha, lo que el primer ministro, Narendra Modi, calificó como “un avance significativo” para el programa espacial del país.

El cohete LVM3-M6 lanzó el satélite de comunicaciones AST SpaceMobile, de fabricación estadounidense, a la órbita terrestre baja.

El satélite de 6.100 kilos fue lanzado gracias a una versión modificada del cohete que India piensa utilizar en sus futuras misiones espaciales.

La Organización India de Investigación Espacial (ISRO, por sus siglas en inglés) destacó que se trata de la “carga útil más pesada lanzada desde suelo indio”.

El lanzamiento de este miércoles supone un impulso para el ambicioso programa espacial indio de bajo costo.

India busca una participación más importante en el negocio de los satélites comerciales, en momentos que empresas de telefonía, internet y otros buscan expandir sus comunicaciones.

Modi calificó el lanzamiento como un “hito del que sentirnos orgullosos en el viaje espacial de India”.

“Fortalece la capacidad india de lanzamiento de grandes cargas, y refuerza nuestro papel creciente en el mercado mundial de lanzamientos comerciales”, indicó Modi en un comunicado.

La ISRO lanzó este año otro satélite de comunicaciones CMS-03 con un peso de 4.410 kilos.

Para estos lanzamientos, India utilizó una versión mejorada del cohete que empleó para enviar una nave no tripulada a la Luna en agosto de 2023.

El país más poblado del mundo ha mostrado en la última década sus ambiciones espaciales, con el crecimiento de su programa espacial, que quiere rivalizar con las potencias establecidas a un precio mucho más bajo.

El país asiático quiere además lanzar una misión orbital no tripulada, antes de su primer vuelo espacial tripulado en 2027.

Modi anunció planes de enviar un astronauta a la Luna para 2040.