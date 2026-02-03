Activision actualiza el sistema antitrampas Ricochet para detectar los dispositivos Cronus Zen y XIM Matrix

Activision ha actualizado el sistema antitrampas Ricochet de Call of Duty para detectar los dispositivos Cronus Zen y XIM Matrix, que manipulan las entradas de los mandos y los ratones, con el objetivo de mejorar la detección de los jugadores que hacen trampas.

La actualización de Ricochet de Call of Duty se ha hecho de cara a la Temporada 2 de Black Ops 7 y el juego clasificatorio, para garantizar que “las partidas competitivas se ganen por méritos propios”.

Los cambios introducen una nueva capa adicional de verificación en remoto mediante Microsoft Azure Attestation, que comprueba la integridad del ordenador antes del inicio de la partida, con lo que “contrarresta directamente los intentos de eludir las protecciones del sistema”, como explica la compañía en su blog oficial.

Se trata de “la tecnología de certificación más robusta disponible en el sector de los videojuegos”, y se basa en las tecnologías TPM 2.0 y Arranque Seguro para PC, que validan que el sistema operativo y el ‘firmware’ no han sido alterados al arrancar.

Asimismo, Ricochet cuenta ahora con nuevas detecciones que se centran en el comportamiento de las entradas y no en los dispositivos conectados, a través del análisis de “la sincronización, la consistencia y los patrones de respuesta de las entradas”.

Con ello, pretende detectar si algún jugador ha recurrido a dispositivos que modifican las entradas del controlador, ya sea un mando o un ratón, para mejorar en puntería y precisión y tener mayor control del retroceso hasta alcanzar un nivel que no es propio de los humanos.

En concreto, Activision apunta con esta nueva actualización a los dispositivos Cronus Zen y XIM Matrix porque son “altamente configurables”.