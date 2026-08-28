“1666: Ámsterdam”, el juego que marca el fin de una larga batalla para el creador de “Assassin’s Creed”

Tras más de 15 años, una batalla legal y una quiebra después, el creador de la saga de “Assassin’s Creed”, Patrice Désilets, presenta “1666: Ámsterdam”, un videojuego ambientado en la época de la caza de brujas en Europa.

Cuando subió al escenario del Summer Game Fest de Los Ángeles en junio, uno de los eventos más importantes del sector, Désilets fue recibido con una salva de aplausos, aunque poco antes se sentía desolado.

“Treinta segundos antes casi estaba llorando”, dice a AFP el desarrollador canadiense de 52 años, durante la feria Gamescom. Este momento marcó el final de una batalla “muy personal”, añade.

El creativo, con barba blanca y gorra negra, viajó hasta Colonia, Alemania, para presentar “1666: Ámsterdam”, un juego de acción y aventura en el que lleva trabajando más de 15 años.

Desarrollado por un equipo de 70 personas, el título está protagonizado por una bruja y se sitúa en tres épocas distintas (1666, 1999 y el presente). Los jugadores también pueden encarnar a otros personajes, entre ellos un gato.

El juego, lanzado el martes en PC en acceso anticipado, permite acceder a los dos primeros capítulos de la aventura, que serán probablemente una docena en su versión final, afirma su autor.

- Desarrollo turbulento -

“Tuve la idea del juego durante un viaje a Ámsterdam en la primavera de 2011”, unos meses después de haber dejado al gigante francés Ubisoft, cuenta Désilets. Salió del grupo debido a “ciertas frustraciones” y a las ganas de “volar con sus propias alas”, explica.

Desde Ubisoft Montreal, había dirigido tres de los mayores éxitos de la empresa en los años 2000: “Prince of Persia: las arenas del tiempo” y los dos primeros episodios de “Assassin’s Creed”, una saga que lleva al jugador a través de diferentes períodos de la Historia, fielmente reconstruidos.

Para “1666: Ámsterdam”, Désilets desarrolló su propia historia en un universo de brujas, pero mantuvo algunos de los elementos que hicieron triunfar a sus “Assassin’s Creed”, como incluir “varias lineas temporales narrativas” y la idea de explorar un mundo en 3D.

El creativo trabajó en su concepto durante casi dos años para THQ Montreal. Pero el estudio quebró en 2013, y Ubisoft lo adquirió. Al cabo de unos meses, el grupo francés volvió a prescindir de Désilets. “No acabó bien”, recuerda el desarrollador.

En 2016, el canadiense logró recuperar los derechos de autor de su juego.

Entretanto, había fundado su propio estudio en Montreal, Panache Digital Games, y lanzó la producción de otro título: “Ancestors: The Humankind Odyssey”, publicado en 2019.

Después retomó el desarrollo de “1666: Ámsterdam”, pero la producción del juego volvió a estancarse debido a la pandemia.

Este junio, en su presentación en el Summer Game Fest tuvo muy buen recibimiento. Aunque no quiere dar cifras, Désilets se dice “muy satisfecho” con los primeros comentarios.

- Clint Eastwood -

Algunos jugadores criticaron sin embargo que varios elementos del juego fueran creados con IA generativa.

“Sí, usamos IA en la preproducción y acabó en el prólogo”, reconoce Désilets. “Pero desde entonces hemos eliminado por completo todos esos elementos. Y ya no la usamos”, promete.

A la pregunta de si contempla algún día volver a los mandos de un “Assassin’s Creed”, responde tajante: “No (...) soy independiente, tengo mi propio estudio. Esa etapa está un poco acabada”.

Lo que quiere ahora es “ser el Clint Eastwood de los videojuegos: ser viejo y seguir haciendo videojuegos, porque me encanta”.