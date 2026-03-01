Tablas entre Betis de Pellegrini y Sevilla de Almeyda

El Sevilla del DT argentino Matías Almeyda -que por sanción no pudo estar en el banquillo- se rehízo de una desventaja de dos goles para terminar 2-2 en el derbi de la capital andaluza ante el Real Betis del chileno Manuel Pellegrini, este domingo en la 26ª fecha de LaLiga.

El delantero español Isaac Romero fusiló desde fuera del área en el minuto 85 para rescatar un punto para su equipo en el estadio de La Cartuja, feudo temporal del Betis.

El punto deja al Betis en quinta posición, ocho puntos por detrás de Atlético de Madrid (3º) y Villarreal (4º) y enfría sus esperanzas de disputar la próxima edición de la Liga de Campeones de Europa.

El extremo brasileño Antony adelantó a los locales en el minuto 16 con una acrobática chilena, y el centrocampista Álvaro Fidalgo firmó el segundo antes del descanso.

Pero veterano delantero chileno Alexis Sánchez recortó distancias para el Sevilla con un cabezazo cruzado en plancha (62').

Ese gol preparó un final vibrante y Romero acabó logrando el tanto que ansiaba el Sevilla, conectando un potente disparo con la zurda desde la frontal para empatar.

- Incidente racista en Elche -

Horas antes, Elche y Espanyol también empataron a dos en un partido que se vio detenido tres minutos por un incidente racista hacia el jugador marroquí del Espanyol Omar El Hilali, quien denunció palabras despectivas de su rival del Elche Rafa Mir.

Según el acta arbitral, el delantero del Elche le habría dicho a El Hilali: "viniste en patera".

El árbitro del partido, Galech Apezteguía, activó el protocolo antirracismo en el minuto 80, después de que el defensa del Espanyol le pusiera en conocimiento de la frase de Mir.

Mir se expone a una dura sanción, aunque el colegiado precisó que el insulto "no pudo ser escuchado por ninguno de los componentes" del equipo arbitral.

El partido fue reanudado tres minutos después, mientras que el defensa marroquí de 22 años, nacido en L'Hospitalet de Llobregat, cerca de Barcelona, y que posee también la nacionalidad española, se hallaba al borde de las lágrimas.

A pesar de los esfuerzos de las autoridades y de varias condenas en la justicia, el fútbol español no logra erradicar el racismo en sus estadios.

La estrella brasileña del Real Madrid, Vinícius, convertido en símbolo de la lucha contra las discriminaciones en el fútbol, fue la diana más habitual de este tipo de insultos desde su llegada al equipo merengue en 2018.

Rafa Mir, antiguo delantero del Valencia, fue imputado en octubre de 2025 por una agresión sexual a un mujer a la que conoció en una discoteca.

Actualmente juega cedido en el Elche por el Sevilla. Suyo fue el gol de penal que supuso el 2-2 definitivo este domingo en el Martínez Valero.

Horas después, el delantero belga Largie Ramazani dio tres puntos de oro al Valencia ante Osasuna (1-0) al convertir un penal en el minuto 67 que permite al equipo che huir del descenso.