Una ley que hace falta y con urgencia

Si los diputados de todas las bancadas se pusieran de acuerdo para definir un listado de prioridades, las leyes que hacen faltan estarían desde el día de hoy, en la agenda legislativa. Todas aquellas que fortalezcan la economía, reduzcan la burocracia y faciliten el comercio y la inversión deberían estar en el orden de importancia. Así mismo, todas las que fortalezcan la inversión en educación salud y vialidad. No es menos importante una ley robusta para la recolección, disposición, cobro y reciclamiento de la basura, con una entidad única.