Un adiós a Bruno, una mascota fiel

El expresidente Ricardo Martinelli informó ayer que su inseparable mascota, “Bruno”, falleció producto de un ataque que sufrió de otro perro en un parque de Bogotá. Bruno, un Yorkshire Terrier, acompañó al exmandatario durante su refugio en la embajada de Nicaragua en Panamá y fue el compañero fiel del asilado expresidente, en Colombia. Inclusive en la cuenta en Instagram @soybrunooficial, se leía: “Bruno Martinelli, Presidente electo de las patitas amigas”. “Se nos fue Bruno”, informó muy compungido el exmandatario.